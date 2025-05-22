Тисячі українців приєдналися до кампанії ThankYouEurope

У День Европи 9 травня Міністерство закордонних справ України запустило кампанію #ThankYou­Europe, щоб висловити вдячність громадянам країн-членів Европейського союзу за підтримку України під час повномаштабного вторгнення РФ. Кампанія подяки, що стартувала за ініціятиви Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, триватиме впродовж травня 2025 року. ЕС продовжує надавати Україні всебічну підтримку – політичну, військову, економічну та...