Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Тисячі українців приєдналися до кампанії ThankYouEurope

By 2 Mins Read

У День Европи 9 травня Міністерство закордонних справ України запустило кампанію #ThankYou­Europe, щоб висловити вдячність громадянам країн-членів Европейського союзу за підтримку України під час повномаштабного вторгнення РФ. Кампанія подяки, що стартувала за ініціятиви Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, триватиме впродовж травня 2025 року. ЕС продовжує надавати Україні всебічну підтримку – політичну, військову, економічну та...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts