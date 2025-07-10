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Трамп вимагає заміни посла

By 1 Min Read

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський під час телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, обговорив заміну посла України у США. До списку кандидатів на цю посаду входять Прем’єр-міністер Денис Шмигаль, Міністер юстиції Ольга Сте­фа­нишина, Міністер оборони Рустем Умеров та Мініс­тер енерґетики Герман Галущенко. В. Зелен­ський доручив Міністерству закордонних справ обговорити...


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