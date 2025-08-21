Трамп та Зеленський зустрілися в Білому домі

Учасники зустрічі Володимира Зеленського і европейських лідерів із Дональдом Трампом. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАШІНҐТОН. – У Брюселі 17 серпня Президент України Володимир Зеленський узяв участь у сьомому засіданні „Коаліції охочих“, на якому співголовували Президент Франції Еманюель Макрон, Прем’єр-міністер Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Лідери скоординували спільні позиції напередодні...