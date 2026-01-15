Трамп і Україна

Геополітична картина загалом в контексті російсько-української війни наразі свідчить, що США відходять від позиції і риторики ізоляціонізму і повертаються до класичної, притаманної Республіканській партії активній ролі у зовнішній політиці. З 3 січня ця активність була продемонстрована у Венесуелі, може бути в Ірані, що означатиме для Росії втрату серйозного союзника. Тому для Росії це дуже погана...