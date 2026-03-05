Close Menu
Триває судовий процес Романа Червінського

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 2 березня у Кропивниць­кому районному суді продовжили розгляд справи з обвинувачення колишнього контррозвідника Романа Червінського. Слідство інкримінує  йому перевищення військових повноважень. За версією обвинувачення, він, перебуваючи у складі спецгрупи, нібито не погодив свої дії з іншими службами. Прокуратура вважає, що саме це могло призвести до ракетного удару по аеродрому „Канато­ве“ у Кропивницькому районі...


