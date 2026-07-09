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Туск закликає до єдности у допомозі Україні

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ВАРШАВА. – Прем’єр-міністер Польщі Дональд Туск 6 липня закликав до повернення міжпартійної єдности в країні щодо військової допомоги Україні після суперечностей щодо постачання ракет ППО Patriot американського виробництва. Д. Туск перестеріг політиків, зокрема консервативного президента Кароля Навроцького, який часто потрапляє в конфлікт з урядом Д. Туска, не гратися з вогнем в цьому питанні. Праві політики...


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