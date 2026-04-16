ТЦК – чому це стало проблемою?

Якось ніби зовсім неочікувано сталося, що в останні пару місяців в українському публічному дискурсі все неґативнішої конотації набуває абревіятура ТЦК – Територіяльний центр комплектування. Цей важливий державний орган входить в загальну структуру військового управління в Україні, відповідає за реєстер військовозобов’язаних та резервістів і мобілізує, тобто залучає громадян на військову службу під час воєнного стану. Окрім...