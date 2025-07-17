УККА закликає адміністрацію Трампа

ВАШІНҐТОН.– Український конґресовий комітет Америки (УККА) терміново закликає адміністрацію Президента США Дональда Трампа запровадити нову хвилю суворих санкцій проти Росії у відповідь на ескалацію аґресії. В УККА нагадали, що 11 березня 2025 року Україна прийняла запропоноване США припинення вогню, але Росія відкинула ініціятиву й посилила атаки. Лише в липні РФ випустила по Україні понад 1,200...