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УККА закликає адміністрацію Трампа

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ВАШІНҐТОН.– Український конґресовий комітет Америки (УККА) терміново закликає адміністрацію Президента США Дональда Трампа запровадити нову хвилю суворих санкцій проти Росії у відповідь на ескалацію аґресії. В УККА нагадали, що 11 березня 2025 року Україна прийняла запропоноване США припинення вогню, але Росія відкинула ініціятиву й посилила атаки. Лише в липні РФ випустила по Україні понад 1,200...


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