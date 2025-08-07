Close Menu
УККА звернувся до українців США

НЮ-ЙОРК. – Український конґресовий комітет Америки (УККА) звернувся до української громади у США із закликом активно звертатися до Білого дому та Конґресу США задля якнайшвидшого ухвалення всеосяжного пакета санкцій проти Росії. УККА нагадує, що Европейський союз нещодавно схвалив потужний санкційний пакет, який, зокрема, стосується газопроводу Nord Stream, тіньової фльоти РФ, обмеження доступу Кремля до західних...


