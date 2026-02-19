Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

УККА провів вебінар експертів-енерґетиків

By Updated:4 Mins Read

Учасники вебінару провідних американських та українських експертів у сфері енерґетики. НЮ-ЙОРК. – Надзвичайна енерґетична робоча група Українського конґресового комітету Америки (УККА) 6 лютого провела на високому рівні вебінар, який об’єднав провідних американських та українських експертів у сфері енерґетики з метою оцінки нагальної енерґетичної та теплової кризи в Україні та напрацювання як невідкладних, так і довгострокових...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts