УККА розпочинає кампанію „Українці були тут увесь час“

НЮ-ЙОРК – Напередодні відзначення 250-ої річниці підписання Деклярації незалежности США, Український конґресовий комітет Америки (УККА) розпочав крайову кампанію „Українці були тут увесь час“, щоб вшанувати покоління українців та американців українського походження, яких вклад допомагав формувати США. Ініціятива висвітлюватиме історії іміґрантів, біженців, громадських провідників, новаторів, військовослужбовців, мистців, науковців, підприємців, духовенства та державних службовців, які зміцнювали Америку,...