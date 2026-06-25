Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

УККА розпочинає кампанію „Українці були тут увесь час“

By 2 Mins Read

НЮ-ЙОРК – Напередодні відзначення 250-ої річниці підписання Деклярації незалежности США, Український конґресовий комітет Америки (УККА) розпочав крайову кампанію „Українці були тут увесь час“, щоб вшанувати покоління українців та американців українського походження, яких вклад допомагав формувати США. Ініціятива висвітлюватиме історії іміґрантів, біженців, громадських провідників, новаторів, військовослужбовців, мистців, науковців, підприємців, духовенства та державних службовців, які зміцнювали Америку,...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts