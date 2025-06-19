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УККА святкує своє 85-річчя

By Updated:4 Mins Read

Урочисте відзначення 85-ліття Українського конґресового комітету Америки в будівлі Конґресу США. ВАШІНҐТОН. – Український конґресовий комітет Америки (УККА) офіційно розпочав святкування свого 85-річчя урочистим прийняттям, яке відбулося 10 червня в будівлі Конґресу США. Заснований у 1940 році групою далекоглядних українських американців у Вашінґтоні, УККА був створений як голос народу, що перебував під радянським гнітом. У...


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