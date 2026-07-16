Уклали Меморандум про співпрацю

Учасники події (зліва) Метаніос Халабі, Сергій Ніжинський, Володимир Борисенко. ЛАРНАКА, Кіпр. – Професор Метаніос Халабі – президент відомого вищого навчального закладу Alexander College підписав Меморандум про співпрацю з членом вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі, директором Торгово-промислової палати України в Полтаві Володими­ром Борисенком. Угода спрямована на розширення освітніх можливостей і передбачає організацію програм студентських...