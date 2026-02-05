Україна визнала КВІР терористами

КИЇВ. – Україна визнала Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Президент України Володимир Зеленський заявив: „Фактично погоджено рішення Евросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають европейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, для...