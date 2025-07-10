КИЇВ. – Україна запровадила санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, причетних до обходу міжнародних санкцій та фінансування військово-промислового комплексу РФ, зокрема через криптовалютні схеми. Санкції запроваджені за поданням Національ­ного банку України. Вони є ініціятивою України та водночас синхронізовані з санкційними пакетами партнерів. До санкційного списку увійшли найбільші російські майнери криптовалют, оператори інформаційних систем,...