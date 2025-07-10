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Україна запровадила санкції

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КИЇВ. – Україна запровадила санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, причетних до обходу міжнародних санкцій та фінансування військово-промислового комплексу РФ, зокрема через криптовалютні схеми. Санкції запроваджені за поданням Національ­ного банку України. Вони є ініціятивою України та водночас синхронізовані з санкційними пакетами партнерів. До санкційного списку увійшли найбільші російські майнери криптовалют, оператори інформаційних систем,...


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