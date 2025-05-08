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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Взяли під варту експосадовця КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступникові голови Офісу президента Андрію Смирнову. Про це повідомила Спеціялізована антикорупційна прокуратура 5 травня. Суд змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 18 млн грн застави.  Йдеться про прийняття А. Смирновим  пропозиції неправомірної вигоди 100 тис. дол. США...


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