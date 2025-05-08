УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Взяли під варту експосадовця КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступникові голови Офісу президента Андрію Смирнову. Про це повідомила Спеціялізована антикорупційна прокуратура 5 травня. Суд змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 18 млн грн застави. Йдеться про прийняття А. Смирновим пропозиції неправомірної вигоди 100 тис. дол. США...