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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Про музей художника Івана Марчука КИЇВ. – Українська поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко висловилася за створення в Києві музею художника Івана Марчука:  „Мені важко простити багаторічну недалекоглядність міських влад: столиця не спромоглася побудувати музей Івана Марчука, одного з найвидатніших наших художників. Музей міг би, скажімо, розташуватися в стінах садиби Мурашка, ставши притягальним культурним магнетом для міста і...


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