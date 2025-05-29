УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Про музей художника Івана Марчука КИЇВ. – Українська поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко висловилася за створення в Києві музею художника Івана Марчука: „Мені важко простити багаторічну недалекоглядність міських влад: столиця не спромоглася побудувати музей Івана Марчука, одного з найвидатніших наших художників. Музей міг би, скажімо, розташуватися в стінах садиби Мурашка, ставши притягальним культурним магнетом для міста і...