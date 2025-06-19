УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Відбувся українсько-польський діялог КИЇВ. – 13 червня відбувся розширений українсько-польський діалог з відновлення за участю представників урядів та бізнесу України та Польщі. Українську делеґацію очолив Віцепрем’єр-міністер з відновлення України – міністер розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. До складу делеґації увійшли заступники міністра, голова Державного аґентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, Надзвичайний і...