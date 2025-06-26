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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Новий керівник „Укренерґо“ КИЇВ. – Правління національної енерґетичної компанії „Укренерґо“ очолив директор з управління об’єднаної енерґосистеми України України Віталій Зайченко. За його кандидатуру одностайно проглосували всі сім членів Наглядової ради. Зайченко почав роботу в „Укренерґо“ в 1990-их роках і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енерґосистеми України – на цій посаді він працював...


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