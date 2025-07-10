УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Зловживання на закупівлях озброєння КИЇВ. – Служба безпеки України та Офіс Гене­рального прокурора 7 липня повідомили про розслідування зловживань на закупівлях протитанкового озброєння – трьом людям повідомили про підозру, серед них колишній співробітник Міністерства оборони. За даними слідства, вони привласнили понад 90 млн грн бюджетних коштів на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для потреб фронту....