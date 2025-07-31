УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Закликали відновити трансляції КИЇВ. – Представники громадських організацій та медіа закликали керівництво Верховної Ради відновити прямі трансляції засідань парляменту, зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП. Зазначається, що ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та европейської інтеґрації, тому суспільство повинно...