Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Закликали відновити трансляції КИЇВ. – Представники громадських організацій та медіа закликали керівництво Верховної Ради відновити прямі трансляції засідань парляменту, зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП. Зазначається, що ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та европейської інтеґрації, тому суспільство повинно...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts