УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Заволоділи коштами „Укрзалізниці“ КИЇВ. – Спеціялізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо заволодіння коштами „Укрзалізниці“ на суму понад 15 млн грн. Йдеться про розслідування у справі стосовно чотирьох осіб, підозрюваних у заволодінні коштами під час публічних закупівель будівельних матеріялів. Серед підозрюваних особа, яку слідство вважає організатором злочину, два представники підприємств-постачальників та колишній заступник...