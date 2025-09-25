Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 6 Mins Read

Заволоділи коштами „Укрзалізниці“ КИЇВ. – Спеціялізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо заволодіння коштами „Укрзалізниці“ на суму понад 15 млн грн. Йдеться про розслідування у справі стосовно чотирьох осіб, підозрюваних у заволодінні коштами під час публічних закупівель будівельних матеріялів. Серед підозрюваних особа, яку слідство вважає організатором злочину, два представники підприємств-постачальників та колишній заступник...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts