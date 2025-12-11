УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Буде Науково-дослідний центр підтримки ЗСУ КИЇВ. – Кабінет міністрів України дозволив Мініс­терству оборони створити Науково-дослід­ний центр Сил підтримки ЗСУ, який забезпечуватиме сучасні наукові рішення для всіх напрямків Сил підтримки: інженерної підтримки, РХБ-захисту, геопросторової розвідки, гідрометеорології та кінології. Нинішні наукові інститути перевантажені й не можуть повністю охопити всі дослідницькі напрями, особливо на оперативному й тактичному рівнях....