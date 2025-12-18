УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Запроваджено хвилину мовчання КИЇВ. – Верховна Рада 16 грудня схвалила за основу законопроєкт про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання, який передбачає встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної аґресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00. Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани та пам’яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру...