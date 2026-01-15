УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Критична інфраструктура працює безперебійно КИЇВ. – Прем’єр-міністер Юлія Свириденко 12 січня провела селекторну нараду з представниками обласної влади щодо стану енерґосистеми. У найбільш постраждалих від обстрілів реґіонах енерґетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних російських атак, температури нижче мінус 10 градусів до Цельсію, обледеніння обладнання та ліній електропередач. Найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва...