УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Зміни у Верховній Раді КИЇВ. – Центральна виборча комісія (ЦВК) 19 січня достроково припинила повноваження народного депутата від „Слуги народу“ Дмитра Наталухи у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень. ЦВК визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії „Слуга народу“, обраним народним депутатом України. Р. Кравець відмовився...
Previous ArticleАМЕРИКА І СВІТ
Next Article Всесвітній книжковий ярмарок в Індії