УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Зміни у Верховній Раді КИЇВ. – Центральна виборча комісія (ЦВК) 19 січня достроково припинила повноваження народного депутата від „Слуги народу“ Дмитра Наталухи у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень. ЦВК визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії „Слуга народу“, обраним народним депутатом України. Р. Кравець відмовився...