УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Переговори в ОАЕ КИЇВ. – Українська переговорна делеґація доповіла Президен­тові Володимиру Зеленському після візити до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), що цього тижня готуються нові тристоронні зустрічі. Згідно з доповіддю, на зустрічах в Абу-Дабі сторони обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання. Проаналізували ключові позиції сторін....