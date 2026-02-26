УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Cтратегічне партнерство з Польщею КИЇВ. – 23 лютого до Києва з візитом прибув Маршалок Сейму Республіки Польща Влодзімєж Чажастий. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і В. Чажастий підписали спільну деклярацію про стратегічне партнерство та створення спільної парляментсько-експертної робочої групи для підтримки европейської інтеґрації України. За словами Р. Стефанчука, документ відкриває нові можливості для поглиблення міжпарляментської...