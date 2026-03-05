УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Close Menu
Росія ставить ультиматум КИЇВ. – Російські посадовці вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною, якщо Київ не готовий поступитися територією заради досягнення угоди. Як повідомляє Bloomberg, Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з підконтрольної їй частини Донецької області. Після цього має відбутися зустріч президентів для затвердження...


