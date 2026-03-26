УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Прибуло обладнання від МАҐАТЕ МИКОЛАЇВ. – В Україну прибула партія енерґетичного обладнання від МАҐАТЕ для „Мико­лаївобленерґо“, яке допоможе відновити енерґосистему після російських атак. Про це повідомив Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга, який подякував МАҐАТЕ та державі-донору, яка профінансувала цю поставку. За його словами, ця практична підтримка має велике значення для посилення стійкості енерґетичної системи...