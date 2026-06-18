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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Юрія Іванющенка арештували заочно КИЇВ. – Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії реґіонів Юрія Іванющенка. Це дозволить розпочати процедуру екстрадиції соратника Януковича. Його підозрюють у відмиванні земель державної власности у передмісті Києва, вчиненої за попередньою змовою групою осіб....


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