УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Розпочали пошуки масових поховань ПУЖНИКИ, Тернопільська область. – На території колишнього села Пужники розпочався новий етап пошуків масових поховань вбитих польських мешканців села. Роботи триватимуть до 28 червня 2026 року, повідомили в Українському інституті національної пам’яті. Дослідження будуть проводити товариство з обмеженою від­повідальністю „Спеціялізована установа „Волинські старожитності“ за участи польських фахівців – співробітників Поморсь­кого медичного...