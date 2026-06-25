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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Розпочали пошуки масових поховань ПУЖНИКИ, Тернопільська область.  – На території колишнього села Пужники розпочався новий етап пошуків масових поховань вбитих польських мешканців села. Роботи триватимуть до 28 червня 2026 року, повідомили в Українському інституті національної пам’яті. Дослідження будуть проводити товариство з обмеженою від­повідальністю „Спеціялізована установа „Волинські старожитності“ за участи польських фахівців – співробітників Поморсь­кого медичного...


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