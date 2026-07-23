УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Новий командир бриґади КИЇВ. – 19 липня відбулася урочиста подія для 155-ої окремої механізованої бриґади – бойовий прапор отримав новий командир бриґади полковник Андрій Крока. Прапор вручив заступник командира 21-го армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко. А. Крока (позивний „Піфагор“) з січня 2025 року командував одним із механізованих батальйонів 155-ої бриґади на...