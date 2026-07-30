УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Загинули розробники безпілотних систем КИЇВ. – Суд у Києві 26 липня обрав запобіжний захід організаторові події на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули і зазнали поранення люди. Відтак підозрюваний, керівник Асоціяції виробників безпілотних систем і супутніх технологій „Армада“ Василь Гончарук, перебуватиме під вартою щонайменше до 21 вересня. Особи всіх загиблих досі встановлюються,...