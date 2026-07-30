Українська журналістика в час війни

Міка Бойстер (праворуч) і Сергій Томі­ленко. (Фото: Наталія Каліні­ченко і Сергій Томіленко) КИЇВ. – 23 липня до України приїхав президент найбільшої журналістської організації Німеччини (DJV) Міка Бойстер. Разом із ним прибули координатор міжнародного проєкту Mediadialog д-р Вольфґанґ Рессманн та президент Center for Freedom (незалежної громадської організації з Північної Македонії, яка захищає права людини, бореться з...