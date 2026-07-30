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Українська журналістика в час війни

By Updated:3 Mins Read

Міка Бойстер (праворуч) і Сергій Томі­ленко. (Фото: Наталія Каліні­ченко і Сергій Томіленко) КИЇВ. – 23 липня до України приїхав президент найбільшої журналістської організації Німеччини (DJV) Міка Бойстер. Разом із ним прибули координатор міжнародного проєкту Mediadialog д-р Вольфґанґ Рессманн та президент Center for Freedom (незалежної громадської організації з Північної Македонії, яка захищає права людини, бореться з...


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