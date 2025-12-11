Українська радіопрограма в Новій Зеляндії

ДАНЕДІН, Нова Зеляндія. – Першій українській радіопрограмі в Новій Зеляндії Borshch Club сповнився один рік. Програма, яку започаткувала українська журналістка Ольга В’язенко, виходить раз на два тижні англійською мовою на волонтерських засадах на місцевому радіо Південного острова в Данедіні та Крайстчерчі. Радіо знайомить авдиторію з діяльністю української діяспори та представляє гостей з різних країн, зокрема...