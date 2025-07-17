„Українське село“ отримало статус Культурного округу

Д-р Марія Дмитрів Капеняк (друга справа), президент Ілинойського відділення Українського конґресового комітету Америки, виступає під час пресконференції, на якій оголосили про визначення штатом Ілиной українського села в Чикаґо культурним районом. (Фото: Марта Фаріон) ЧИКАҐО. – Штат Ілиной оголосив про визначення українського села Чикаґо культурним районом, що робить його одним з лише 15 у всьому штаті...