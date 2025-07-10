Українське товариство на Кіпрі

Льоля Філімонова (справа) з учасниками туристичної виставки НІКОСІЯ, Кіпр. – У Державному виставковому центрі столиці відбулася 26-та міжнародна туристична виставка „Travel Expo Cyprus 2025“. Ця спеціялізована виставка для фахівців туристичної галузі щорічно збирає понад 10 тис. відвідувачів. На виставці побувала Льоля Філімонова з Києва, яка тимчасово перебуває в Кіпрській республіці, координаторка та членкиня Ради правління...