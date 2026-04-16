Український голос в ООН

Представники офіційної делеґації Уряду України, громадських організацій, спікери, учасники панельних дискусій та організатори заходу. (Фото: СФУЖО та Оксана Сорочан) НЮ-ЙОРК. – Під час 70-ої сесії Комісії ООН зі становища жінок (КСЖ70), що відбулася з 9 по 19 березня, український голос виразно звучав на низці заходів високого рівня, присвячених питанням доступу жінок до правосуддя, відповідальності за...