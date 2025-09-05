Український фестиваль в Нідерляндах

РОТЕРДАМ. – На історичному кораблі 1908 року „Нехаленніа“ відбувся перший Білий літній круїз, організований українською платформою Tasha Events. Над містом гордо майорів український прапор, а палуба корабля перетворилася на справжній культурний центр єдності та свободи. Відкриття круїзу супроводжувалося виконанням Державного гимну України. У події взяли участь українці, нідерляндці та гості з інших країн. Програма заходу...