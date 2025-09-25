Український фестиваль у Вашінґтоні

Учасники Українського фестивалю у Вашінґтоні. (Фото: Washington Ukrainian Festival) ВАШІНҐТОН. – У столиці відбувся 22-ий Український фестиваль – свято єдности та української культури. Про це повідомила колишня Посол України в США Оксана Маркарова. „Свій місяць прощальних зустрічей після завершення каденції посла розпочала з української громади і відвідування щорічного Washington Ukrainian Festival, який 23 роки поспіль...