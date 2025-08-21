Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Українські біженці зміцнюють польську економіку

By Updated:2 Mins Read

Останнім часом  присутність українських біженців у Польщі стала темою гарячих суспільних дискусій. Хоча деякі голоси продовжують поширювати неґативні стереотипи, найновіший звіт Deloitte (престижна міжнародна компанія, що надає послуги авдиту і консалтинґу) за 2024 рік, підготовлений на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), подає зовсім іншу картину. Українські біженці зовсім не є...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts