Українські дослідження моху

Мох (Bryophyta) – це переважно багаторічні рослини, що мають форму дернинки, килима, подушки, віяла, плетива. Відомо понад 13 тис. видів мохів. Люди використовують мох здавна з лікарською метою. Окрім цього, мохи використовують з декоративною метою та для озеленення. Наука, що вивчає мохи, називається бріологією. До відомих українських бріологів належить львів’янка д-р Оксана Лобачевська. „Свобода“ попросила...