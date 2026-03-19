Українські пілоти навчаються в Румунії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими військовими у Европей­ському тренувальному центрі. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) БУКАРЕШТ. – У Румунії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Европейському тренувальному центрі з підготовки пілотів винищувачів F-16. У цьому центрі українські пілоти проходять різні етапи тренування: від теоретичного навчання та...