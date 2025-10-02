Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Українці евакуйовані з сектора Ґаза

By Updated:2 Mins Read

Українці, евакуйовані з сектору Ґаза. (Фото: Посольство України в Ізраїлі) 29-30 вересня після продовження бойових дій в секторі Ґаза (Палестинська автономія) з цієї території евакуйовані українці, які мешкали тут, члени їхніх родин та палестинці, які бажали виїхати. Це відбулося у відповідності з виконанням доручення Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення евакуації громадян України з небезпечних...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts