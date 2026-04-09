Українці зустрілися в соборі

Свято Воскресіння Христового в Патріяршому прокатедральному соборі Святої Софії в Римі. (Фото: Собор Святої Софії в Римі) РИМ. – Українська громада Італії урочисто відзначила Світле Воскресіння Христове в Патріяр­шому прокатедральному соборі Святої Софії в Римі. Святкові богослужіння об’єднали численних парафіян, волонтерів і родини, які знайшли прихисток за кордоном через повномаштабну війну. Пасхальні відправи розпочалися з...