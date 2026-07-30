Українці на параді у Бельгії

БРЮССЕЛЬ. – 23 українських військових пройшли вулицями Брюсселя під час паради з нагоди Національного дня Бельгії. Представники Президентської ґвардії України розпочали марш від Палацової площі, де розташований Королівський палац. У параді також пройшли військові сухопутних, повітряних, морських і медичних сил Бельгії, кадети військових академій та представники країн-союзниць з НАТО. Проте саме участь українських захисників стала...