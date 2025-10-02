Українці на Фестивалі культур в Нідерляндах

Правління Фундації „Українці в Нідерляндах“: Олександр Томащук, Віра Зван, Посол України в Нідерляндах Андрій Костін, Людмила Лісовська та другий секретар Посольства Марія-Каталіна Роговей. ГАҐА. Нідерлянди. – Десятий рік поспіль Фундація „Українці в Нідерляндах“ разом з партнерами при підтримці Посольства України в Королівстві Нідерлянди предсталяє українську культуру, традиції та гастрономічні надбання на щорічному Фестивалі посольств, відомому...
Previous ArticleУКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ
Next Article Форум українських освітян в Італії