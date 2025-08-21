Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Українці об’єдналися на острові Іскія

By Updated:6 Mins Read

Українці з Національним стягом, який майорить над муніципалітетом Казаміччола Терми (зліва в першому ряду) Таня Костюк, Наталя Рудка, Леся Петруняк, Леся Юркевич, (другий ряд) Володимир Матюшко, Василь Герасимів, Тарас Косаревич, Юрій Рудка, Олександр Бевзюк. ІСКІЯ-ПОРТО, Італія. – Українська асоціяція „Об’єднані заради України“ (Uniti per Ucraina – Ischia APS), яку очолює Леся Петруняк, стала ініціяторкою відкриття...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts