Українці об’єдналися на острові Іскія

Українці з Національним стягом, який майорить над муніципалітетом Казаміччола Терми (зліва в першому ряду) Таня Костюк, Наталя Рудка, Леся Петруняк, Леся Юркевич, (другий ряд) Володимир Матюшко, Василь Герасимів, Тарас Косаревич, Юрій Рудка, Олександр Бевзюк. ІСКІЯ-ПОРТО, Італія. – Українська асоціяція „Об’єднані заради України“ (Uniti per Ucraina – Ischia APS), яку очолює Леся Петруняк, стала ініціяторкою відкриття...