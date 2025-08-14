Close Menu
Українці Португалії передали листа до Парляменту республіки

By Updated:5 Mins Read

При врученні листа (зліва): Микола Шимоняк – заступник голови Спілки українців у Португалії, Наталя Варга – голова Товариства українок в Португалії, Руй Клеро – секретар спікера Парля­менту Португалії, Павло Садоха – голова Спілки українців у Португалії. ЛІСБОНА, Португалія. – Представники української громади Португалії передали голові Офісу Президента Асамблеї Республіки генерал-лейтенантові Рую Мануелю Карлосу Клеро лист...


